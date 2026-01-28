Generazione Z insegna a boomers a navigare sicuri in rete al via ' Nonno clicca qui'
La generazione Z aiuta i nonni a usare meglio internet. Dal 10 febbraio parte il progetto
Roma, 28 gen. (Adnkronos) - A partire dal 10 febbraio, il progetto "Nonno Clicca Qui" porterà un'innovativa esperienza di apprendimento intergenerazionale in 20 centri anziani in tutta Italia. L'iniziativa nasce dall'urgenza di colmare un gap digitale preoccupante: solo il 4,4% degli adulti tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali e informatiche di base, nonostante molti "over 65" continuino a lavorare e utilizzino quotidianamente dispositivi tecnologici. Le porte dei centri anziani si apriranno per accogliere un incontro unico tra nonni Baby Boomers e nipoti della Generazione Z. Durante il tour, 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Generazione Z Nonno
"Clicca qui": come funziona la nuova truffa sulla tessera sanitaria
È importante conoscere le minacce online che coinvolgono la tessera sanitaria.
Come Nonno Uccio insegna...
Ultime notizie su Generazione Z Nonno
Argomenti discussi: Così Bazoli rilancia il dialogo tra Chiesa e Generazione Z.
Generazione Z insegna a boomers a navigare sicuri in rete, al via 'Nonno clicca qui'Roma, 28 gen. (Adnkronos) - A partire dal 10 febbraio, il progetto Nonno Clicca Qui porterà un'innovativa esperienza di apprendimento intergenerazionale in 20 centri anziani in tutta Italia. L'inizi ... iltempo.it
La generazione Z è uno strano caso. Sembra fragile e persa nel digitale ma forse è molto simile a noiLa fuga immobile, titolo del nuovo saggio di Walter Siti, è la postura esistenziale della Generazione Z ovvero dei ragazzi nati tra il 1997 e il 2012. Una generazione spesso descritta come cresciuta ... ilgiornale.it
è una nuova settimana al Cinema Beltrade, anche stavolta all'insegna di nuovi arrivi pluripremiati, #midnightmovie da non perdere e un film culto restaurato che ha definito l'immaginario sci-fi di un'intera generazione. si comincia ` co - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.