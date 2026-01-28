Genea Lanzara pronta a ripartire | il girone di ritorno prende il via

Dopo aver chiuso il girone d’andata in testa alla classifica, la Genea Lanzara si prepara a ripartire per il ritorno del campionato di Serie B maschile. La squadra ha già le idee chiare e si concentra per mantenere il primo posto, con l’obiettivo di continuare a vincere e accorciare le distanze dalle rivali. La prima sfida sarà decisiva, e i giocatori sono pronti a scendere in campo con determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un girone d'andata da capolista assoluta, la Genea Lanzara è pronta a riaccendere i motori per il girone di ritorno del campionato di Serie B maschile. La squadra, guidata dal coach Nicolas Balogh, ha chiuso la prima parte della stagione con 4 vittorie su 4, dimostrando solidità difensiva, efficacia offensiva e una grande compattezza di gruppo. Sabato 31 Gennaio, la Genea Lanzara sarà impegnata nella prima partita del ritorno: una trasferta sul campo del Pontinia, una squadra tradizionalmente competitiva che metterà subito alla prova le qualità dei rossoblu. L'inizio del girone di ritorno rappresenta una sfida cruciale per confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione e mantenere il primato in classifica.

