gasperini gara insidiosa ma la roma vuole evitare i play off

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Panathinaikos, Gasperini mette le cose in chiaro. Il tecnico della squadra italiana spiega che la priorità resta il campionato e che l’obiettivo è evitare i play-off. La squadra si gioca tutto nell’ultima partita, ancora in corsa tra le prime otto e con la possibilità di chiudere in modo positivo. Gasperini avverte: l’ultima giornata è sempre rischiosa, ma non si fa sfuggire l’occasione di conquistare un risultato che possa evitare sorprese.

"Priorità al campionato", dice il tecnico alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Panathinaikos ATENE (GRECIA) - "La nostra intenzione è evitare i play-off, siamo all'ultima partita e siamo dentro alle prime 8, ma l'ultima giornata è sempre quella più insidiosa, perchè si arriva tutti con un po' di acciacchi, con giocatori indisponibili ed è inutile negare che in questo momento della stagione il campionato diventa un po' più prioritario rispetto all'Europa". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'ultima gara della prima fase di Europa League in programma domani ad Atene, in casa del Panathinaikos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dopo la partita di Europa League contro lo Stoccarda, Gasperini ha commentato la prestazione della Roma e ha sottolineato le qualità di Pisilli, paragonandolo a Tardelli.

