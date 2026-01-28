Gas irritante operai in ospedale

Due operai sono finiti in ospedale questa mattina dopo essere stati colpiti da una sostanza chimica. La sostanza ha provocato irritazioni alla pelle e ora sono sotto osservazione medica. La procura ha aperto un’indagine e ha messo sotto accusa il responsabile della Mar, che deve rispondere di lesioni personali colpose. La vicenda ha scosso i colleghi e sollevato dubbi sulla sicurezza sul lavoro.

Due operai restano feriti alla pelle da una sostanza chimica: sotto accusa per lesioni personali colpose finisce il responsabile della Mar.Eco. L'episodio era avvenuto il 24 giugno 2024 nell'azienda in via Piane di Potenza, a Montecassiano. Imputato è Danilo Giustozzi, montecassianese di 64 anni, rappresentante legale della società. Quel giorno alla Mar.Eco, che si occupa di rifiuti, erano arrivati nove bancali contenenti fusti metallici con all'interno un liquido trasparente. Un operaio avrebbe dovuto raccogliere il liquido rimasto all'interno dei fusti, versandolo all'interno di altri contenitori, e avrebbe dovuto provvedere poi alla pressatura dei fusti vuoti.

