Garlasco l’annuncio e il colpo di scena sul caso | cosa succede ora VIDEO

Dopo la puntata di Quarta Repubblica, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori. Questa volta, i dati informatici di Chiara Poggi e Alberto Stasi sono al centro di nuove discussioni. La puntata ha riacceso il dibattito, e ora si aspetta di capire se ci saranno sviluppi nelle indagini o eventuali colpi di scena.

Il caso di Garlasco torna all’attenzione dopo la puntata di Quarta Repubblica andata in onda su Rete Quattro, che ha rilanciato il confronto su uno degli aspetti più discussi dell’inchiesta: i dati informatici legati ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Al centro del dibattito ci sono gli esiti di una consulenza tecnica presentata dalla famiglia Poggi e la risposta della difesa del condannato, che annuncia verifiche ulteriori. Quarta Repubblica e la consulenza informatica: cosa è emerso. In trasmissione è intervenuto Fabio Falleti, uno dei due consulenti informatici incaricati dalla famiglia Poggi, illustrando alcuni risultati ottenuti dall’analisi sul computer di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

