Garlasco l’annuncio della legale di Andrea Sempio | Abbiamo paura di prove che…

Nell’ultima puntata di Storie Italiane, si è parlato molto del caso Garlasco e delle ultime mosse degli inquirenti. La legale di Andrea Sempio ha detto che ci sono prove che possono mettere in discussione la sua posizione, ma ha anche espresso paura riguardo a come sono state raccolte. La puntata si è concentrata sugli sviluppi delle analisi informatiche e sulla richiesta di incidente probatorio, che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola nel lungo processo.

L’ultima puntata di Storie Italiane si è aperta con un lungo e approfondito focus sul caso Garlasco. La trasmissione ha dedicato ampio spazio agli sviluppi legati all’informatica forense e alla nuova richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Andrea Sempio, oggi indagato nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Eleonora Daniele ha impostato subito il racconto sugli ultimi snodi investigativi, introducendo il collegamento con l’inviato Edoardo Lucarelli e dando voce ai protagonisti di una giornata densa di contenuti e dichiarazioni. A Roma era in corso infatti un nuovo incontro del team difensivo di Sempio, composto dall’avvocato Liborio Cataliotti, dall’avvocata Angela Taccia, dai consulenti tecnici ( Armando Palmegiani e Marina Baldi ), alla presenza dello stesso indagato, in un momento definito delicato per l’intreccio tra profili giuridici e accertamenti tecnologici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Sempio rompe il silenzio in tv, commentando gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco.

