Garanzie false sulle case Così nel 2021 Jacques e Jessica Moretti finirono quasi sul lastrico

Nel 2021 Jacques e Jessica Moretti rischiarono di perdere tutto a causa di false garanzie legate alle loro case. La loro storia si intreccia con il sospetto che qualcuno abbia promosso promesse ingannevoli, alimentando dubbi e paura. La notte di Capodanno, il loro albergo “Le Constellation” a Crans-Montana bruciò, portando alla luce problemi che già da tempo erano sotto osservazione.

Qualcuno si era già insospettito da tempo sulla condotta dei Moretti, i proprietari del "Le Constellation" di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno. Per lo meno dal punto di vista finanziario. Nello specifico la banca francese Le Crédit Lyonnais (Lcl). Secondo quanto riporta oggi il settimanale francese Le Canard Enchainé, contrariamente a quanto fatto dagli istituti svizzeri Lcl aveva smesso di far credito ai progetti della coppia – transazioni immobiliari soprattutto – già dal 2021, «dopo la scoperta di garanzie incerte». Secondo quanto ricostruito sulla base di una sentenza del tribunale di Ajaccio, Lcl aveva concesso negli anni precedenti tre generosi prestiti ai Moretti.

