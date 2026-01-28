Garanzie a Kiev se cede il Donbass Lite con giallo Casa Bianca-stampa

La Casa Bianca smentisce le voci circolate sui presunti accordi con Kiev. Secondo gli Stati Uniti, non ci sarebbero garanzie per Kiev in cambio di cedere il Donbass. Il “Financial Times” aveva parlato di condizioni dure, ma Washington definisce tutto un falso, alimentato da attori maligni che cercano di creare confusione. Le tensioni tra Washington e la stampa si sono accese in modo acceso, mentre il dibattito sulla crisi in Ucraina resta molto caldo.

Il «Financial Times» evoca condizioni capestro per la resistenza. Washington: «Falso, imbeccati da attori maligni». Zelensky però insiste sull’adesione all’Ue («nel 2027»): scatterebbe la clausola tipo articolo 5 Nato. È guerra ibrida anche questa? L’ultima indiscrezione sulle trattative tra Russia e Ucraina reca la firma del Financial Times e ha fatto imbufalire la Casa Bianca. Secondo il quotidiano britannico, le garanzie di sicurezza che gli Usa sono disposti a offrire a Kiev sono subordinate al ritiro dei militari della resistenza dal Donbass. Condizione seccamente smentita dalla vice portavoce del presidente americano, Anna Kelly: «È totalmente falso», ha detto ieri. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Garanzie a Kiev se cede il Donbass». Lite (con giallo) Casa Bianca-stampa Approfondimenti su Garanzie Kiev Ucraina, media: «Garanzie Usa a Kyiv se cede sul Donbass» L’amministrazione USA avrebbe comunicato a Kyiv che le garanzie di sicurezza americane dipendono dall’accordo di pace con la Russia, incluso un possibile abbandono del controllo sul Donbass. Zelesnky: “Colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza”. Resta il nodo Donbass. La Casa Bianca: Trump frustrato, vuole azioni Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver avuto colloqui costruttivi sulle garanzie di sicurezza, evidenziando ancora il nodo irrisolto del Donbass. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Garanzie Kiev Argomenti discussi: Le condizioni Usa: 'Garanzie per Kiev se rinuncia al Donbass'; Gli Usa premono su Kiev: Garanzie di sicurezza se rinuncia al Donbass; Ft: A Kiev garanzie Usa solo se Zelensky si ritira dal Donbass; Le condizioni degli Usa per la pace: Se Kiev vuole le garanzie di sicurezza deve rinunciare al Donbass. Ft: A Kiev garanzie Usa solo se Zelensky si ritira dal DonbassLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Ft: A Kiev garanzie Usa solo se Zelensky si ritira dal Donbass pubblicato il 28 Gennaio 2026 a firma di Sabrina Provenzani ... ilfattoquotidiano.it Le condizioni Usa: 'Garanzie per Kiev se rinuncia al Donbass'L'Ucraina deve rinunciare al Donbass per ottenere le garanzie di sicurezza americane: è il Financial Times a rilanciare la posizione degli Stati Uniti sul processo di pace, in un'esclusiva che cita ... ansa.it La Casa Bianca ufficialmente si presenta come mero facilitatore del negoziato di Abu Dhabi, ma poi sfugge alla firma dell'accordo sulla sicurezza con l'Ucraina, pronto da tempo. La questione, messa in modo non troppo velato, è che più concessioni territoriali, - facebook.com facebook Dal Messico alla Turchia, la Casa Bianca ha nominato un’esperta in cooperazione bilaterale, diplomazia pubblica e politica estera come incaricata di affari dell’Ufficio esterno degli Usa per il Venezuela. Ecco quale sarà la sua missione. @rssmiranda x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.