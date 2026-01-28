Gabriel Garko mostra il suo bellissimo marito | si chiama Giorgio ed è un nobile FOTO

Gabriel Garko ha deciso di mostrare per la prima volta il volto del suo marito, Giorgio. L’attore ha condiviso sui social una foto in cui si vede il suo compagno, un nobile di nome Giorgio, con il quale ha vissuto un amore discreto per diversi anni. La scelta di rendere pubblica questa parte della sua vita ha attirato molte attenzioni, ma Garko ha preferito mantenere il rispetto della privacy, condividendo solo qualche dettaglio sulla loro relazione.

Gabriel Garko ha finalmente svelato al pubblico il volto del suo compagno, condividendo la gioia di un amore che ha saputo custodire con discrezione per anni. Il settimanale Chi ha catturato alcune immagini della coppia mentre passeggiava tra le vie di Roma, mostrando un’intimità naturale e serena. Si chiama Giorgio, ha 40 anni, origini nobiliari siciliane e una carriera versatile: avvocato e gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia, una combinazione di professionalità e passione per l’ospitalità che affascina Garko e i suoi fan. Gabriel Garko si è sposato: ecco chi è il suo amato Giorgio. L’unione civile tra Gabriel e Giorgio è avvenuta il 2 dicembre di due anni fa, in totale segretezza, davanti a soli due testimoni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Gabriel Garko mostra per la prima volta una foto insieme al marito Giorgio.

Dopo aver confessato a Verissimo di aver celebrato il matrimonio segreto due anni fa, Gabriel Garko è stato paparazzato a Roma con il marito Giorgio.

