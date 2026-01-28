gabriel garko i primi scatti con il marito dopo la rivelazione del matrimonio

Gabriel Garko e il marito sono stati paparazzati insieme a Roma, pochi giorni dopo aver rivelato di essersi sposati. La coppia è stata vista camminare mano nella mano, senza preoccuparsi troppo dei fotografi. La notizia del loro matrimonio, mantenuto nascosto per due anni, aveva fatto molto parlare, e adesso i due sembrano decidere di mostrarsi pubblicamente. La foto scattata in strada conferma che la loro relazione è ormai ufficiale e senza più segreti.

Un matrimonio tenuto nascosto per due anni, svelato a Verissimo da Gabriel Garko domenica scorsa. Ed ecco che non tarda ad arrivare la paparazzata della coppia in giro per Roma Era stato proprio lui a svelarlo a Verissimo la scorsa domenica: Gabriel Garko e il suo attuale marito si sono sposati due anni fa. Un segreto che hanno tenuto entrambi custodito per parecchio tempo, forse per proteggersi? Una domanda alla quale solo lo stesso attore o il suo partner potrebbero rispondere sinceramente. Ma ciò che realmente ci interessa oggi, alla fine dei conti, è che i due siano felici e che si stiano godendo il loro amore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

Recentemente, Gabriel Garko ha annunciato il suo matrimonio con Giorgio, un uomo con cui è legato dal 2 dicembre 2024.

