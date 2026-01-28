Gabriel Garko i primi scatti con il marito dopo la rivelazione del matrimonio
Gabriel Garko e il marito sono stati paparazzati insieme a Roma, pochi giorni dopo aver rivelato di essersi sposati. La coppia è stata vista camminare mano nella mano, senza preoccuparsi troppo dei fotografi. La notizia del loro matrimonio, mantenuto nascosto per due anni, aveva fatto molto parlare, e adesso i due sembrano decidere di mostrarsi pubblicamente. La foto scattata in strada conferma che la loro relazione è ormai ufficiale e senza più segreti.
Un matrimonio tenuto nascosto per due anni, svelato a Verissimo da Gabriel Garko domenica scorsa. Ed ecco che non tarda ad arrivare la paparazzata della coppia in giro per Roma Era stato proprio lui a svelarlo a Verissimo la scorsa domenica: Gabriel Garko e il suo attuale marito si sono sposati due anni fa. Un segreto che hanno tenuto entrambi custodito per parecchio tempo, forse per proteggersi? Una domanda alla quale solo lo stesso attore o il suo partner potrebbero rispondere sinceramente. Ma ciò che realmente ci interessa oggi, alla fine dei conti, è che i due siano felici e che si stiano godendo il loro amore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
