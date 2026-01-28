Gabriel Garko ecco chi è il misterioso marito Giorgio | Un Avvocato con origini nobili

Dopo aver annunciato le nozze, Gabriel Garko ha mostrato per la prima volta le foto pubbliche con il marito Giorgio. L’uomo, un avvocato con origini nobili, si presenta come una figura misteriosa, poco nota prima dell’annuncio. I fans del attore sono rimasti sorpresi nel vedere il suo volto e sapere qualcosa di più sulla sua vita privata. La coppia si mostra felice e serena, confermando la notizia delle nozze con un gesto semplice ma significativo.

Dopo l’annuncio delle nozze, sono arrivate le prime foto pubbliche di Gabriel Garko e il marito Giorgio. La rivista Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola alla coppia che, nel dicembre 2024, si è sposata in gran segreto dopo quattro anni di relazione. Biondo, fisico esile e baffi e barba appena accennati, Giorgio è stato immortalato per le vie di Roma al fianco di Garko. L’ identità del marito di Gabriel Garko è avvolta nel mistero. Su Instagram tra i follower dell’attore il profilo personale di Giorgio è privato ma dalla descrizione fornita dal settimanale, che li ha paparazzati insieme, è facile identificarlo grazie alla biografia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Giorgio, il marito di Gabriel Garko, ha appena raccontato di essere sposato da due anni.

Durante la sua ospitata a Verissimo, Gabriel Garko ha fatto una grande sorpresa.

