I Futura Republic salgono sul palco per rendere omaggio a Lucio Dalla. Il quintetto, formato da Alfonso Romeo, Antonio Mallamace, Beppe di Marco, Luca Fabbri e Gianni Orsini, interpreta le canzoni del grande artista bolognese. La serata si svolge tra musica e ricordi, con i musicisti che ripropongono in modo fedele i brani di Dalla, coinvolgendo il pubblico presente.

Futura Republic: Tributo a Lucio Dalla. I Futura Republic sono un quintetto composto da Alfonso Romeo (voce e piano), Antonio Mallamace (Batteria e Percussioni), Beppe di Marco (basso), Luca Fabbri (chitarra) e Gianni Orsini (voce e chitarra) che propone i brani del maestro Lucio Dalla. Una serata all'insegna delle canzoni più famose del cantautore bolognese, ma anche di alcuni gioiellini meno noti ma altrettanto splendidi.Dove: Moma BistrotVia Ronzani 714Casalecchio di Reno (BO)Quando: Venerdì 6 Marzo 2026Orario: 21.00Info: 338 1051253

Partecipa alla serata dedicata ai grandi di Lucio Dalla e Lucio Battisti, con una cena e uno spettacolo tributo.

Venerdì 9 gennaio alle 21, al Teatro Circus, si terrà un concerto-tributo dedicato a Lucio Dalla, promosso da Valentino Aquilano.

