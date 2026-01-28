Furto in casa dell' assessore Tropeano | ladri in azione mentre è in consiglio comunale

Durante la riunione del consiglio comunale, dei ladri sono entrati in casa dell’assessore Pietro Tropeano e hanno rubato oggetti di valore. Tropeano era impegnato in aula, ignaro di quanto stava succedendo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il fatto è successo tra le 17:30 e le 20 di lunedì 26 gennaio. I malviventi sono riusciti a portarsi via i gioielli di famiglia Furto nell’abitazione dell’assessore Pietro Tropeano. Il colpo è stato messo a segno nella serata di lunedì 26 gennaio, mentre era in corso la seduta del consiglio comunale. I ladri, approfittando dell’assenza dell’esponente della giunta, si sono introdotti e hanno sottratto gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. Da una prima stima le forze dell'ordine sostengono che il furto è avvenuto dopo le 17:30. A fare l’amara scoperta è stata la moglie dell’assessore Tropeano, rientrata nell’abitazione intorno alle 20.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il consiglio comunale di Salerno si infiamma con dure critiche tra Figliolia e l'assessore Falcone, segnando un inizio di campagna elettorale già acceso.

