Furto fallito in un supermercato | l' auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte

Nella notte di ieri, quattro uomini hanno tentato di svaligiare un supermercato in via della Concordia. Avevano pianificato di rompere la vetrina e portare via la cassaforte, ma il colpo è finito male. Mentre cercavano di scassinare, l’auto usata come veicolo di appoggio si è ribaltata, facendo scappare i ladri nel panico. Nessuno è rimasto ferito, ma il tentativo di furto si è concluso con un grande guaio per gli aggressori. Sul posto sono arrivati i carabinieri,

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2:45, quattro persone hanno tentato un furto con il metodo della "spaccata" presso un supermercato in via della Concordia 50. I rapinatori hanno utilizzato un Suv rubato per sfondare la vetrina del negozio e hanno agganciato un cavo alla cassaforte.

