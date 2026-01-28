Furto fallito in un supermercato | l' auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte

Da cataniatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di ieri, quattro uomini hanno tentato di svaligiare un supermercato in via della Concordia. Avevano pianificato di rompere la vetrina e portare via la cassaforte, ma il colpo è finito male. Mentre cercavano di scassinare, l’auto usata come veicolo di appoggio si è ribaltata, facendo scappare i ladri nel panico. Nessuno è rimasto ferito, ma il tentativo di furto si è concluso con un grande guaio per gli aggressori. Sul posto sono arrivati i carabinieri,

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2:45, quattro persone hanno tentato un furto con il metodo della "spaccata" presso un supermercato in via della Concordia 50. I rapinatori hanno utilizzato un Suv rubato per sfondare la vetrina del negozio e hanno agganciato un cavo alla cassaforte.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Supermercato Furto

Ladri in casa della contessa Luisa Gregorj: il tentativo di furto durante il funerale

Assalto notturno al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Supermercato Furto

Argomenti discussi: Furto fallito in un supermercato: l'auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte; Forzano la porta d'ingresso, ma vengono messi in fuga dal sistema d'allarme: fallito il furto nel supermercato; Vandalismo o furto fallito: muro fatto a pezzi in via Santa Caterina da Siena; Spaccata al Conad di Casina: aggredito un carabiniere durante le ricerche.

furto fallito in unFurto fallito alle Cantine Lento e da Splendidi e Splendenti. Arrestato ladro nascosto nel cassonetto dei rifiutiIl rumore del piccone contro il muro sveglia i residenti. I carabinieri arrivano in pochi istanti e sventano il piano della 'banda del buco' bloccando un 42enne che si era nascosto nel cassonetto dell ... quicosenza.it

furto fallito in unSalerno, ladri sospetti ladri nel palazzo: colpo fallito in gioielleriaSono stati colti (quasi) in flagranza di reato, i quattro extracomunitari - pare georgiani - che nella mattinata di ieri hanno tentato un furto in un appartamento della zona orientale di ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.