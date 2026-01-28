Furti in abitazione | fermato prima di entrare in azione era impossesso di chiavi o grimaldelli

Questa mattina a Roma è stato fermato un uomo albanese di 32 anni, prima di poter entrare in azione. Gli agenti lo hanno arrestato mentre tentava di scassinare una porta di un appartamento. Era in possesso di chiavi alterate e di alcuni strumenti da scasso. La polizia ha confermato che il fermato non aveva alcuna autorizzazione e che i controlli erano scattati dopo alcune segnalazioni di tentativi di furto nelle zone circostanti.

È stato denunciato un cittadino albanese – classe 1991 – per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel corso dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dei furti in abitazione, gli agenti delle Volanti hanno fermato un'autovettura sospetta con a bordo due uomini. Alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due soggetti si è improvvisamente dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Per questi motivi, l'uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti di rito, al termine dei quali è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

