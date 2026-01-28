Furgone blindato coinvolto in tamponamento sulla Salerno-Avellino

Questa mattina, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, un tamponamento ha coinvolto un furgone blindato della società di vigilanza Cosmopol. L’incidente si è verificato tra lo svincolo di Montoro Sud e Fisciano, causando code e disagi alle auto in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non si segnalano feriti gravi. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Salerno, 28 gennaio 2026 – Un tamponamento che ha coinvolto un furgone blindato della società di vigilanza Cosmopol ha causato disagi significativi questa mattina lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nel tratto compreso tra lo svincolo di Montoro Sud e il comune di Fisciano.

