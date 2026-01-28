Furgiuele remigra e dà forfait Il Pd occupa i banchi
Domenico Furgiuele decide di non partecipare più all’evento e lascia il palco. La scena si spacca, e il Pd occupa i banchi vuoti. Furgiuele, che si fa chiamare il “Salvatore Ferragamo” della Lega, sembra aver fatto il suo gioco, lasciando spazio agli altri. La sua assenza apre nuove tensioni in aula, mentre i presenti commentano con sorpresa.
Un genio. Almeno lui ne esce alla grande. E’ Domenico Furgiuele, il Salvatore Ferragamo della Lega. Prenota la sala stampa della Camera a un gruppo di teste di Nazo, nazisti, destraccia, che si chiama Comitato Remigrazione. Ne fa parte il portavoce di CasaPound e il suo restante manipolo. La conferenza è prevista per venerdì 30 e l’imbarazzo di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, leghista, è palese, anche perché il problema destraccia è un problema che riguarda Verona, la città di Fontana e ultimamente il suo partito, la Lega. Fontana, giustamente preoccupato, media con Furgiuele e finisce così: il Comitato Remigrazione entra ma Furgiuele no. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
