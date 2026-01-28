Domenico Furgiuele decide di non partecipare più all’evento e lascia il palco. La scena si spacca, e il Pd occupa i banchi vuoti. Furgiuele, che si fa chiamare il “Salvatore Ferragamo” della Lega, sembra aver fatto il suo gioco, lasciando spazio agli altri. La sua assenza apre nuove tensioni in aula, mentre i presenti commentano con sorpresa.

Un genio. Almeno lui ne esce alla grande. E’ Domenico Furgiuele, il Salvatore Ferragamo della Lega. Prenota la sala stampa della Camera a un gruppo di teste di Nazo, nazisti, destraccia, che si chiama Comitato Remigrazione. Ne fa parte il portavoce di CasaPound e il suo restante manipolo. La conferenza è prevista per venerdì 30 e l’imbarazzo di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, leghista, è palese, anche perché il problema destraccia è un problema che riguarda Verona, la città di Fontana e ultimamente il suo partito, la Lega. Fontana, giustamente preoccupato, media con Furgiuele e finisce così: il Comitato Remigrazione entra ma Furgiuele no. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Furgiuele remigra e dà forfait. Il Pd occupa i banchi

Approfondimenti su Furgiuele Remigione

Un acceso scontro si è scatenato in Aula durante l'intervento di Galeazzo Bignami di FdI, con applausi dei suoi e proteste dal fronte opposto.

In un vivace scambio in Aula alla Camera, i deputati di FdI hanno accolto con entusiasmo l’intervento di Galeazzo Bignami, mentre dai banchi del Pd sono scoppiati fischi e proteste.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Furgiuele Remigione

La conferenza con CasaPound sulla remigrazione si farà nonostante il pressing di Fontana. Furgiuele: «Nessuna remissione di peccato, è una questione democratica»Il leghista: «È un tema che si intreccia con quello della sicurezza: troppi italiani vengono aggrediti da migranti». Ignorato l’invito di Fontana a ripensarci ... open.online

Furgiuele (Lega), remigrazione non é odio ma difesa della nostra culturacerta opposizione in evidente difficoltà politica, tengo a precisare che remigrazione non è odio, non è discriminazione, non è esclusione ... ilmetropolitano.it