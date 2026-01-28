Venerdì 13 febbraio, il Funkclub sale sul palco del T-bone Station a Casalecchio di Reno. La band porterà sul palco una selezione di musica dance che spazia su 50 anni di storia del genere. L’evento promette una serata di ballo e divertimento, con musica live che coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine.

Venerdì 13 febbraio FunkClub in concerto al T-bone Station di Casalecchio di Reno! Verrà facile ballare tutta sera con la migliore selezione (rigorosamente live!) di 50 anni di musica dance. Un'esplosione di energia e ritmo con i grandi classici che hanno fatto la storia: dal Funk alla Disco, dal.

Il FunkClub si esibirà dal vivo al Music Station Live Club venerdì 16 gennaio, offrendo una serata dedicata alla musica dance.

Anas ha completato con successo lo scavo dell'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio di Reno, segnando una tappa fondamentale nel progresso del cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale.

