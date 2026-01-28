Fumo Massimiliano Allegri firma per aumentare prezzo sigarette | Fatelo anche voi

Allegri ha fatto un passo deciso: ha firmato un accordo per aumentare il prezzo delle sigarette e invita anche gli altri a fare lo stesso. In Italia, ogni anno, 93mila persone muoiono a causa delle malattie legate al fumo. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione, puntando a ridurre il numero di vittime.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno 93mila persone in Italia muoiono per malattie provocate dal fumo. E' fondamentale non fumare. Per questo appoggio con grande entusiasmo la campagna promossa da Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom per chiedere l'aumento di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette. Io firmo, firmate anche voi". Con queste parole Massimiliano Allegri, in un video diffuso sui social, aderisce alla campagna '5 euro contro il fumo'. La firma dell'allenatore del Milan si aggiunge a quelle di oltre 15mila cittadini e di decine di associazioni di pazienti e società scientifiche che hanno già aderito all'iniziativa (https:5eurocontroilfumo.

