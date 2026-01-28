Frustalupi | Vi racconto Napoli-Chelsea la sera in cui ero al posto di Mazzarri e funzionò tutto
Frustalupi ricorda quella notte speciale a Napoli contro il Chelsea. Era al posto di Mazzarri e tutto funzionò perfettamente. In un'intervista a Fanpage.it, l'ex vice allenatore del Napoli parla di quella serata magica in Champions, dei tre tenori e di come, in quella notte da sogno, non contò il blasone o il denaro. Racconta di aver iniziato dal basso e di come quella vittoria abbia segnato la sua carriera.
Nell'intervista a Fanpage.it l'ex vice di Mazzarri parla della serata magica di Napoli-Champions e dei tre tenori e di come in quella notte da sogno a contare non fu il peso dei soldi e del blasone: "Sono partito dal basso. Avere la giusta fame, l'agonismo, la voglia di raggiungere un obiettivo più grande di noi, giocarono un ruolo fondamentale. E poi ci trascinò un pubblico bellissimo".🔗 Leggi su Fanpage.it
