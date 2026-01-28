Frontale tra auto una persone estratta dall' abitacolo | tre feriti di cui uno grave

Questa mattina, a Isola della Scala, un frontale tra due auto ha provocato tre feriti. Una delle persone coinvolte è rimasta gravemente ferita ed è stata estratta dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Tre persone sono rimaste ferite in un violento incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Isola della Scala. Stando a quanto appreso, poco prime delle 10.30, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Vigne Bianche, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Verona, per estrarre una persona rimasta incarcerata nel veicolo. Tre in tutto i feriti soccorsi dal personale del 118, arrivato con ambulanze, automedica ed elicottero, che sono stati condotti negli ospedali di Villafranca e Borgo Trento: due di questi in codice giallo, mentre il terzo, il più grave, è stato portato via in codice rosso.

