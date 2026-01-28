Fratelli Demolitori recensione | Dave Bautista Jason Momoa e un action a tutto gas

Dave Bautista e Jason Momoa portano sul grande schermo un buddy movie che sorprende. I due attori, spesso in ruoli diversi, dimostrano di funzionare bene insieme in un film d’azione a tutta velocità. Le scene sono intense, e la coppia funziona, portando ritmo e energia in ogni scena. Il film, diretto da Angel Manuel Soto, si distingue per un mix di tensione e umorismo che cattura lo spettatore fin dai primi minuti.

Una strana e ben assortita coppia protagonista del buddy movie di Angel Manuel Soto. Il risultato? Una sorpresa. In streaming su Prime Video. Bisogna partire obbligatoriamente dall'assurdo titolo scelto per l'uscita italiana. Fuorviante, fuori contesto, una mezza traduzione di quello originale, che però non riesce a tradurre lo spirito di un action-movie costruito sull'alchimia - ottima - tra i due protagonisti. The Wrecking Crew di Angel Manuel Soto - il regista del riuscito Blue Beetle - diventa quindi Fratelli Demolitori, come se fosse il nome di un programma su DMAX. Certo, il titolo italiano non cambia il risultato finale, ma può in qualche modo inficiare sulla scelta - vastissima - di quale film vedere (o non vedere) in streaming.

