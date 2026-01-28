Fratelli Demolitori Momoa e Bautista esaltanti nel nuovo action movie Prime Video

Su Prime Video è arrivato il nuovo film d’azione “Fratelli Demolitori”, disponibile dal 28 gennaio 2026. La pellicola, diretta da Ángel Manuel Soto e scritta da Jonathan Tropper, mette in scena due protagonisti, Momoa e Bautista, che portano in scena scene di azione esaltanti e momenti di comicità. La coppia funziona bene, e le sequenze coinvolgono il pubblico dall’inizio alla fine.

All'inizio del film vediamo un uomo cercare di confondersi tra la folla, per poi finire ucciso investito da un furgone decisamente sospetto. Conosciamo poi James Hale (Bautista), comandante della Marina alle Hawaii, che scopriamo essere il figlio di Walter, l'uomo morto prima. La moglie di James, Leia (Roimata Fox), lo esorta ad avvisare il fratellastro Johnny (Momoa), ma tra i due non scorre buon sangue da molti anni, e nessuno dei due era rimasto in contatto col padre. I due fratelloni dovranno per forza mettere da parte i loro problemi e unire le loro abbondanti forze, per scoprire cosa si nasconde dietro la morte del padre.

