Franco dove nascondevi le ali? Cos' è stato Menichelli per la ginnastica e per l' Italia

Franco, il nome che tutti ricordano, ha sempre nascosto le ali, anche se nessuno sapeva dove. La sua storia si intreccia con quella di un quartiere popolare di Roma, Portuense, dove è cresciuto con una passione per la ginnastica. È stato un punto di riferimento per tanti, grazie anche a un pezzo di storia dello sport italiano come Romeo Neri, che gli ha indicato la strada. Oggi, a distanza di anni, il suo nome torna alla ribalta per il ruolo che ha avuto nel panorama sportivo nazionale.

Un uomo che volteggiava, nella maniera più elegante possibile, per dare lustro a un Paese che s'era appena rialzato a fatica. Le Medaglie, cinque in tre Olimpiadi, finirono sull'almanacco. La levità dei gesti, però, si consegna all'immortalità più e oltre di ogni bacheca. Perché esiste una forma di eleganza che non è sufficiente definire elegante: bisogna spogliare la descrizione degli orpelli consueti e far parlare i gesti, a maggior ragione quelli quelli che l'uomo rinnova, incarnando una evoluzione delle possibilità umane in senso lato, forse senza nemmeno rendersene conto sul momento.

