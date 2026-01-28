Francia ma chérie!
La mostra "", ospitata dal 5 al 22 febbraio 2026 presso l'Albergo Drapperie di Bologna, racconta il rapporto di esplorazione e affetto tra l'artista Luisa Denti e le strade della Francia. Le foto esposte sono state raccolte nel corso di numerosi viaggi dove l'autrice ha percorso grandi metropoli e piccoli borghi, senza trascurare gli spazi naturali. Lo spettatore potrà immergersi in un reportage che illustra come bisognerebbe viaggiare, fuori dal turismo di massa e nel rispetto delle piccole cose. L'obbiettivo di Luisa Denti cattura e trasforma i paesaggi in un mondo profondo, che sposa assieme il piacere dell'immagine e il sentire della fotografa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
