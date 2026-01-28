Francia ex senatore condannato per aver drogato una deputata con l’intento di stuprarla

L’ex senatore francese Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni di carcere, con diciotto mesi da scontare, per aver drogato nel 2023 la deputata Sandrine Josso. La sentenza segue il processo che ha portato alla luce i dettagli di un episodio grave e inquietante. Guerriau aveva pianificato di stuprarla, ma la vicenda è finita sotto i riflettori della giustizia.

Il 27 gennaio l’ex senatore francese Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni di prigione, di cui diciotto mesi effettivi, per aver aver drogato nel 2023 la deputata Sandrine Josso con l’intento di stuprarla. Il tribunale ha stabilito che l’ex senatore centrista ha intenzionalmente drogato con l’mdma la deputata, a cui era legato da un rapporto di amicizia, durante una cena a due il 14 novembre 2023 nella sua casa a Parigi. Guerriau aveva sempre sostenuto che si trattasse di contaminazione accidentale. Guerriau è stato quindi condannato a trenta mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per due anni, con obbligo di seguire un percorso di cure, e a diciotto mesi di reclusione effettiva. 🔗 Leggi su Internazionale.it

