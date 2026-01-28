Francesco Battistoni FI e le tante criticità dell' A14 | Ho chiesto di sentire l' amministratore delegato di Aspi

L’onorevole Francesco Battistoni di Forza Italia ha deciso di intervenire sulla questione delle criticità dell’autostrada A14, in particolare nel tratto della galleria Vinci. Ha presentato una richiesta ufficiale alla Commissione Ambiente per ascoltare direttamente l’amministratore di Aspi e cercare di capire come si intende intervenire. La sua iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di problemi lungo quel tratto, che preoccupano pendolari e cittadini.

Il segretario regionale di Forza Italia aggiunge: «È indispensabile introdurre nuove tutele per i viaggiatori anche attraverso la rimodulazione del costo dei pedaggi» Battistoni, membro della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati aggiunge: «È inoltre indispensabile introdurre nuove tutele per tutti i viaggiatori, non solo in termini di riduzione dell’impatto sulla viabilità, ma anche attraverso la rimodulazione del costo dei pedaggi. Questo è un tema su cui ho posto l’attenzione al fine di scongiurare che cittadini di Marche e Abruzzo, già pesantemente penalizzati dai disagi su un’arteria fondamentale come l’A14, debbano subire ulteriori conseguenze anche sul piano economico».🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su A14 Critiche Francesco Durante alla guida di Multiversity come nuovo Amministratore Delegato insieme a Fabio Vaccarono, Presidente Esecutivo Multiversity: Fabio Vaccarono presidente esecutivo, Francesco Durante nuovo amministratore delegato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su A14 Critiche Argomenti discussi: Ambiente: Battistoni (FI), Per contrasto a dissesto serve coordinamento e procedure snelle; Battistoni (FI): La conoscenza realizza la persona; Battistoni (FI) per la Giornata della memoria: Combattere l’odio è un dovere; Giornata Educazione, Battistoni (FI): Conoscenza realizza la persona. Maltempo: Battistoni (FI): Bene incardinamento pdl CNEL su dissesto idrogeologicoNewTuscia – ROMA – E’ per me un onore assumere il ruolo di relatore della proposta di legge di iniziativa del Cnel, che oggi viene incardinata in commissione Ambiente e ha l’obiettivo di rafforzare g ... newtuscia.it Lavori a Galleria Vinci in A14 Marche, Battistoni 'Aspi riferisca in Commissione'In merito alle criticità dell'autostrada A14, nel tratto della galleria Vinci (Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno, ndr), ho appena presentato una richiesta all'Ufficio di Presidenza della ... ansa.it Energia, Battistoni: "Vettori energetici green per decarbonizzazione" Francesco Battistoni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.