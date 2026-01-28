Francamente il nuovo singolo è La casa dei miei nonni
Francamente torna in scena con il suo nuovo singolo,
La Casa dei Miei Nonni è il nuovo singolo di Francamente e che anticipa le prime date live nei club. La Casa dei Miei Nonni è il nuovo singolo di Francamente in uscita venerdì 30 gennaio per Carosello Records. Dopo la preghiera laica di Zagara e la dedica a Berlino di Telephone Tango, Francamente torna con un nuovo brano dall’anima profondamente cantautorale e intima, sia nelle sonorità che nel testo, che rivela una nuova sfaccettatura del suo progetto artistico. Una finestra di musica e parole da cui l’artista si affaccia a osservare i legami familiari: quell’essere diversi e simili allo stesso tempo, in bilico tra le scelte che ci distinguono e quel ritrovarsi addosso tratti, gesti, atteggiamenti analoghi alle persone con cui siamo cresciute e cresciuti, che ci piaccia o meno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
