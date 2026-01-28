Francamente torna in scena con il suo nuovo singolo,

La Casa dei Miei Nonni è il nuovo singolo di Francamente e che anticipa le prime date live nei club. La Casa dei Miei Nonni è il nuovo singolo di Francamente in uscita venerdì 30 gennaio per Carosello Records. Dopo la preghiera laica di Zagara e la dedica a Berlino di Telephone Tango, Francamente torna con un nuovo brano dall’anima profondamente cantautorale e intima, sia nelle sonorità che nel testo, che rivela una nuova sfaccettatura del suo progetto artistico. Una finestra di musica e parole da cui l’artista si affaccia a osservare i legami familiari: quell’essere diversi e simili allo stesso tempo, in bilico tra le scelte che ci distinguono e quel ritrovarsi addosso tratti, gesti, atteggiamenti analoghi alle persone con cui siamo cresciute e cresciuti, che ci piaccia o meno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Francamente, il nuovo singolo è La casa dei miei nonni

Approfondimenti su Francamente Nuovo Singolo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

francamente me ne infischio ,come stile di vita

Ultime notizie su Francamente Nuovo Singolo

Francesco Baccini torna con Franco Califano: il nuovo singolo che omaggia l'artistaFrancesco Baccini presenta Franco Califano, secondo singolo estratto da Nomi e Cognomi Due, il nuovo album di inediti in ... msn.com

Francesco Baccini torna con Franco Califano, dichiarazione d'amore per la musica(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Francesco Baccini presenta Franco Califano, secondo singolo estratto da Nomi e Cognomi Due, il nuovo album di inediti ... spettacoli.tiscali.it

Francamente penso che il 2026, nonostante il mio nuovo spettacolo, non potrà mai essere peggio del 2025. Buon anno a tutti! Ci vediamo a teatro e nei peggiori bar di Caracas N.B. Video generato con intelligenza artificiale. Le persone raffigurate non hann facebook