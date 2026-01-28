Frana sulla Sp128 strada di Tezzo ancora instabile e pericolosa

Una nuova frana si è verificata sulla Sp128, a Tezzo. La strada, già messa a dura prova dall’alluvione di maggio, resta ancora molto instabile e pericolosa. Questa volta il movimento di terra ha interessato sia la strada provinciale che alcune vie private, creando ulteriori difficoltà per chi deve attraversare la zona. I residenti sono preoccupati e le autorità stanno valutando interventi per mettere in sicurezza l’area.

Durante l’alluvione del maggio 2023, lungo la strada provinciale 128, in località Tezzo, a circa 4 km dall’abitato di Sarsina, si è verificato un movimento franoso di notevole entità che ha interessato simultaneamente la strada consorziale Tezzo-Montecastello, la strada privata Tezzo-La Scuola n. 20 e, in particolare, la strada provinciale 128. Il dissesto ha determinato la formazione di una voragine di grandi dimensioni, con conseguente traslazione verso valle, per oltre 50 metri, delle tre sedi stradali coinvolte. Nell’immediatezza dell’evento sono stati eseguiti interventi di movimentazione terra per un ripristino parziale delle strade, senza la realizzazione di opere strutturali di contenimento o consolidamento del versante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana sulla Sp128, strada di Tezzo ancora instabile e pericolosa Approfondimenti su Sp128 Tezzo Ancora tempo instabile sulla Puglia: possibili piogge e temporali fino a domani Buche e rattoppi sulla Buonviaggio: "La strada è sempre più pericolosa" La strada di Buonviaggio presenta numerosi rattoppi e buche, rendendo il transito più rischioso, specialmente per i motociclisti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sp128 Tezzo Argomenti discussi: Frana sulla Sp128, strada di Tezzo ancora instabile e pericolosa. Frana sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, strada interrotta per massi e detriti sulla carreggiataFrana sulla via Aurelia tra Arenzano e Genova: strada resta bloccata. Vigili del fuoco al lavoro e ricerche in corso per escludere persone coinvolte ... virgilio.it Frana sull’Aurelia ad Arenzano, strada bloccata dai massi. Smottamento a Niscemi, evacuate 500 persone: paese isolatoUna grossa frana è caduta stasera sulla strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo, ad Arenzano in provincia di ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.