La premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio. La frana, che da giorni si muove verso la piana di Gela, ha messo in allarme la cittadinanza e costretto le autorità a intervenire. Meloni ha visitato il paese per avere un primo contatto diretto con i residenti e verificare di persona la situazione. La terra continua a cedere, e con essa cresce la preoccupazione tra gli abitanti di Niscemi.

La premier con il capo della Protezione civile Ciciliano. Schifani: “Soldi del Ponte per le zone colpite? Sono polemiche politiche” Niscemi (Caltanissetta), 28 gennaio 2026 – La premier Giorgia Meloni si è recata al Comune di Niscemi (Caltanissetta), il paese colpito dalla frana che continua a crollare verso la piana di Gela, mettendo in ginocchio 1500 abitanti. Prima di arrivare in Municipio ha sorvolato la zona in elicottero con il della protezione civile Fabio Ciciliano. "Ognuno fa la propria parte. Io non impazzisco sulla polemica sui soldi del ponte si o no. Non credo che in questo momento, da parte del governo nazionale, ci sia un problema di stanziamento di fondi perché il senso di responsabilità del premier è massimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in Comune

Approfondimenti su Niscemi Frana

La Premier Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è poi recata a Niscemi, dove ha incontrato i sindaci e le autorità locali.

Un elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato Niscemi e ha ripreso le immagini della frana che ha colpito il comune.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi continua a franare verso la piana di Gela. Oltre 1500 sfollati. Ultime news.

Frana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in ComuneLa premier con il capo della Protezione civile Ciciliano. Schifani: Soldi del Ponte per le zone colpite? Sono polemiche politiche ... quotidiano.net

Maltempo, Meloni è arrivata a Niscemi. Schifani: «Danni del ciclone saliti a due miliardi»La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l'Ansa, è ... leggo.it

La frana che sta inghiottendo Niscemi era un rischio noto da oltre due secoli. La città sorge su un fragile strato di argilla, e il cambiamento climatico ha fatto il resto: https://fanpa.ge/md9QB - facebook.com facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com