Frana Niscemi Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in Comune

La premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio. La frana, che da giorni si muove verso la piana di Gela, ha messo in allarme la cittadinanza e costretto le autorità a intervenire. Meloni ha visitato il paese per avere un primo contatto diretto con i residenti e verificare di persona la situazione. La terra continua a cedere, e con essa cresce la preoccupazione tra gli abitanti di Niscemi.
La premier con il capo della Protezione civile Ciciliano. Schifani: “Soldi del Ponte per le zone colpite? Sono polemiche politiche” Niscemi (Caltanissetta), 28 gennaio 2026 – La premier Giorgia Meloni si è recata al Comune di Niscemi (Caltanissetta), il paese colpito dalla frana che continua a crollare verso la piana di Gela, mettendo in ginocchio 1500 abitanti. Prima di arrivare in Municipio ha sorvolato la zona in elicottero con il della protezione civile Fabio Ciciliano. "Ognuno fa la propria parte. Io non impazzisco sulla polemica sui soldi del ponte si o no. Non credo che in questo momento, da parte del governo nazionale, ci sia un problema di stanziamento di fondi perché il senso di responsabilità del premier è massimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La frana che sta inghiottendo Niscemi era un rischio noto da oltre due secoli. La città sorge su un fragile strato di argilla, e il cambiamento climatico ha fatto il resto: https://fanpa.ge/md9QB - facebook.com facebook
#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com
