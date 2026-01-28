Frana Niscemi l' arrivo della premier Meloni nel municipio del paese

Giorgia Meloni arriva a Niscemi. La premier si presenta al municipio del paese, ancora in allerta per la frana che si è attivata domenica scorsa. Con lei c’è anche Fabio Ciciliano, capo della protezione civile. La visita si concentra sulla situazione di emergenza, mentre i residenti attendono aggiornamenti e interventi concreti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata attorno alle 10.30 a Niscemi. La premier è giunta insieme al capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano al municipio del paese minacciato dalla gigantesca frana attivatasi domenica scorsa.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

La premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio.

