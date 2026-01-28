Frana di Niscemi | non sarebbe ora di smettere di costruire dove non si può?

La frana a Niscemi preoccupa nuovamente residenti e autorità. Le recenti piogge intense e l’incuria del territorio hanno aggravato la situazione, rendendo ancora più urgente evitare nuove costruzioni in aree a rischio. La domanda che molti si pongono è: non sarebbe ora di fermare le nuove case in zone pericolose? Per ora, si resta in attesa di decisioni concrete per prevenire disastri simili in futuro.

Sono fotografie che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate assurde, ma oggi sono sempre più frequenti, come fossero terribili cartoline dalla crisi climatica che ci arrivano da una parte all'altra del mondo. Ma non è solo crisi climatica. Eventi climatici estremi e incuria per il territorio sono il vero mix perfetto per preparare una catastrofe ambientale e sociale: allagamenti, crolli, dissesti, cittadini esposti a rischio personale, senza casa, con la casa sospesa su un baratro, le attività commerciali spazzate via, soldi pubblici promessi che arriveranno (forse) con lentezza e ogni volta la promessa che un piano idrogeologico si farà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

