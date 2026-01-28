Frana Arenzano il sindaco | Non sono ancora stimabili i tempi di riapertura

Il sindaco di Arenzano conferma che non ci sono ancora tempi previsti per riaprire la strada Aurelia, chiusa da domenica sera a causa di una grande frana. La situazione resta complicata e i lavori di messa in sicurezza richiedono ancora tempo. La strada rimane sotto osservazione, e le autorità non hanno ancora dato una data di riapertura.

La strada, per ordinanza di Anas, rimarrà sicuramente chiusa fino al 6 febbraio, poi resta il nodo della messa in sicurezza dell'area e delle eventuali azioni della procura “Non sono ancora stimabili i tempi di riapertura” della via Aurelia ad Arenzano, interrotta da un'imponente frana domenica sera. Parola del sindaco Francesco Silvestrini che in un lungo post sui social fa il punto della situazione e si scaglia contro il progetto della galleria paramassi prevista da Anas in un altro punto (quello della frana del 2016). Anche perché, meteo permettendo, bisogna capire quali sono le condizioni della collina e quanto lavoro ci sarà ancora da fare per la messa in sicurezza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Continuano le operazioni di sgombero sulla strada Aurelia ad Arenzano, dopo la frana avvenuta domenica sera.

