Flavio Briatore attacca chi ha concesso i permessi per costruire a Niscemi, dove si è verificata una frana. Secondo l’imprenditore, non tutte le case sono abusive e c’è qualcuno che ha dato il via libera. La sua voce si aggiunge alle polemiche sulla gestione delle autorizzazioni edilizie in quella zona.

Flavio Briatore ha commentato il caso di Niscemi, dove una vasta frana causata dal maltempo ha provocato l’evacuazione precauzionale di circa mille persone, la chiusura di strade e la sospensione delle attività scolastiche in provincia di Caltanissetta. “Mi sembra una pazzia costruire le case a livello frana. E la colpa principale è di chi l’ha permesso”, ha detto Briatore. Flavio Briatore e la frana a Niscemi Briatore: "Una pazzia costruire case lì" Le responsabilità di chi ha permesso di costruire Flavio Briatore e la frana a Niscemi Flavio Briatore è intervento nel corso della trasmissione Real Politik su Rete4, parlando dei disastri causati dal maltempo in Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana a Niscemi, per Flavio Briatore è una "pazzia costruire case lì, colpa di chi l'ha permesso"

La frana a Niscemi prosegue in modo costante, coinvolgendo un’area abitata e determinando interventi di emergenza.

