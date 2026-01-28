Frana a Niscemi la previsione di Mario Tozzi è drammatica | Ne vedremo altre in Italia è una certezza

Mario Tozzi mette in guardia: dopo la frana a Niscemi, l’Italia dovrà affrontare altri crolli. L’esperto spiega che la costruzione sregolata e troppo vicina ai fiumi ha aumentato i rischi. La sua previsione è chiara: “Ne vedremo altre, è una certezza”. La situazione sembra destinata a peggiorare se non si interviene subito.

Non si arresta la grossa frana a Niscemi che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. La situazione è critica e “l’intera collina sta crollando”, ha spiegato il capo della Protezione civile Ciciliano. Secondo il geologo Mario Tozzi la catastrofe che ha colpito la cittadina siciliana non è un evento eccezionale e imprevedibile, perché dipendente da diversi fattori comuni a tanti altri territori italiani, a partire dalla mancata prevenzione. Per questo “è una certezza” che ci saranno in futuro altre Niscemi in Italia. Frana a Niscemi, Mario Tozzi: "Situazione ben conosciuta" La frana del 1997 La previsione di Mario Tozzi: "Ne vedremo altre in Italia" Meloni a Niscemi Frana a Niscemi, Mario Tozzi: “Situazione ben conosciuta” La frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è un “fenomeno noto da almeno trent’anni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una frana ha messo in allarme Niscemi, in Sicilia, dove il rischio di perdere l'intera città diventa sempre più concreto.

Una frana ha di nuovo colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

