Frana a Niscemi la previsione di Mario Tozzi è drammatica | Ne vedremo altre in Italia è una certezza
Mario Tozzi mette in guardia: dopo la frana a Niscemi, l’Italia dovrà affrontare altri crolli. L’esperto spiega che la costruzione sregolata e troppo vicina ai fiumi ha aumentato i rischi. La sua previsione è chiara: “Ne vedremo altre, è una certezza”. La situazione sembra destinata a peggiorare se non si interviene subito.
Non si arresta la grossa frana a Niscemi che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. La situazione è critica e “l’intera collina sta crollando”, ha spiegato il capo della Protezione civile Ciciliano. Secondo il geologo Mario Tozzi la catastrofe che ha colpito la cittadina siciliana non è un evento eccezionale e imprevedibile, perché dipendente da diversi fattori comuni a tanti altri territori italiani, a partire dalla mancata prevenzione. Per questo “è una certezza” che ci saranno in futuro altre Niscemi in Italia. Frana a Niscemi, Mario Tozzi: "Situazione ben conosciuta" La frana del 1997 La previsione di Mario Tozzi: "Ne vedremo altre in Italia" Meloni a Niscemi Frana a Niscemi, Mario Tozzi: “Situazione ben conosciuta” La frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è un “fenomeno noto da almeno trent’anni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
