Frana a Niscemi 1.500 persone sfollate Meloni | intervento immediato

Una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, costringendo circa 1.500 persone a lasciare le proprie case. Il governo ha promesso un intervento immediato, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione, che potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Continua a preoccupare la frana di Niscemi, in Sicilia, mentre il numero degli sfollati è destinato a salire. Oggi la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assicurato un intervento immediato del governo. Servizio di Luigi Ferraiuolo e Raffaella Frullone

