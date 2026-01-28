Frana a Niscemi 1.500 persone sfollate Meloni | intervento immediato

Una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, costringendo circa 1.500 persone a lasciare le proprie case. Il governo ha promesso un intervento immediato, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione, che potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Continua a preoccupare la frana di Niscemi, in Sicilia, mentre il numero degli sfollati è destinato a salire. Oggi la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assicurato un intervento immediato del governo. Servizio di Luigi Ferraiuolo e Raffaella Frullone

Una recente frana ha diviso il quartiere di Niscemi, in Sicilia, causando lo sfollamento di circa 1.

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto.

Argomenti discussi: Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Ciciliano: a Niscemi l’intera collina sta crollando. Schlein: un miliardo del Ponte all’emergenza, subito; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre; Frana in Sicilia, evacuati oltre 1’000 residenti.

La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it

Frana a Niscemi: il ciclone Harry devasta la Sicilia, oltre 1.500 sfollatiSecondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la situazione è più grave di quanto appaia in superficie: «L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela». Molti edifici risultano ... meteo.it

La frana di Niscemi, che rischia di scomparire, è un caso che in Italia non sorprende. Sono numerosi i luoghi a rischio nel nostro Paese, per frane causate dalla stessa dinamica che sta erodendo il territorio nel centro siciliano. Tra i casi più celebri ci sono quell - facebook.com facebook

Frana Niscemi Tecnici al lavoro anche nella notte per isolare le condutture del gas nella zona rossa e consentire la riattivazione del servizio. Volontari, soccorritori e operatori in campo per l'assistenza, monitoraggio, ripristino viabilità. #28gennaio h10 x.com