Fortini Juve nuovi contatti nelle ultime ore tra la Roma e l’agente del calciatore | tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Questa mattina si sono intensificati i contatti tra la Roma e l’agente di Fortini. Dopo alcune settimane di silenzio, le due parti hanno ripreso a parlare, cercando di capire se ci sono le condizioni per un trasferimento. La situazione resta in fase di valutazione, ma la distanza tra domanda e offerta non sembra ancora colmarsi. Intanto, il calciatore aspetta con pazienza una decisione definitiva.

Fortini Juve: nuovi contatti tra i giallorossi e l'agente del talento viola. La Fiorentina valuta il futuro mentre i bianconeri restano alla finestra. La Juventus rischia di veder sfumare uno dei prospetti più interessanti monitorati dagli scout per le corsie esterne del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Nicolò Schira, si registra una forte accelerazione della concorrenza per Niccolò Fortini, talento di proprietà della Fiorentina. Nelle ultime ore, infatti, la Roma ha deciso di rompere gli indugi avviando nuovi contatti con l'agente del ragazzo, nel tentativo di anticipare le rivali e chiudere l'operazione in tempi brevi. Fortini alla Juventus, Calciomercato: dietro c'è l'idea che Cambiaso deve andare viaFortini alla Juventus è l'ultima novità di calciomercato che potrebbe esplodere molto presto. Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma sarebbe in maniera decisa sul giovane esterno della squadra viola, con l'intenzione di provare a chiudere in tempi brevi l'operazione. "Fortini ha gamba tanto quanto Palestra, che però gioca sempre mentre lui no… se non li fai giocare i giovani diventa dura. Se viene richiesto da Juventus, Napoli e Roma, un motivo c'è". Oltre alla Roma, anche la Juventus ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Fortini.

