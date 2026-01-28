Forteto | l’assessora Monia Monni risponde in aula sulla retta della Rsa pagata a Fiesoli

L’assessora Monia Monni si è seduta in aula e ha risposto alle domande dei consiglieri sulla retta della Rsa pagata a Fiesoli. La questione torna sulla scrivania della Regione, con i politici che chiedono chiarimenti sulla gestione e sui costi. Monni ha spiegato quali sono le misure in atto, ma il dibattito resta acceso.

L'interrogazione è stata presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Chiara La Porta, Matteo Zoppini, Marcella Amadio e Claudio Gemelli È stata l'assessora regionale alla sanità Monia Monni a rispondere in aula oggi a un'interrogazione che porta nuovamente all'attenzione del consiglio regionale la vicenda del Forteto. Nello specifico l'interrogazione, presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Chiara La Porta, Matteo Zoppini, Marcella Amadio e Claudio Gemelli, era in merito "al contributo concesso dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a Rodolfo Fiesoli, finalizzato alla copertura della retta della Rsa presso la quale ha scontato parte della condanna definitiva per maltrattamenti ed abusi sessuali su minori".

