Formigine prima riunione per il nuovo Osservatorio economico locale

Ieri a Formigine si è tenuta la prima riunione del nuovo Osservatorio economico locale. La giunta comunale ha incontrato rappresentanti delle categorie economiche per ascoltare le loro esigenze e discutere sulle sfide del settore. L’obiettivo è capire meglio le difficoltà delle imprese e trovare soluzioni pratiche. La riunione è durata tutto il pomeriggio e ha coinvolto diversi operatori del territorio.

Il tavolo permanente con la Giunta è costituito da Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam. Nell'incontro si è parlato di sicurezza, commercio e concessioni pubbliche Confronto e ascolto delle categorie economiche, ieri, martedì 27 gennaio, al centro del lavoro della giunta del Comune di Formigine. Al centro del primo incontro temi sensibili come la sicurezza, con particolare riferimento alle azioni a favore dei commercianti delle frazioni, il percorso di realizzazione del progetto degli Hub urbani finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e lo stato di salute generale delle attività commerciali della città anche in relazione al calendario di eventi.

