Fontana di Trevi per adesso resta gratis | ritardi per la gestione file slitta il ticket da 2 euro

La gestione dell’afflusso di visitatori alla Fontana di Trevi si complica. Per ora, l’introduzione del ticket da 2 euro resta in sospeso, con un rinvio deciso a causa di ritardi nelle procedure. La decisione arriva in un momento di attese più lunghe del previsto per entrare vicino alla celebre fontana, che resterà aperta gratuitamente almeno per un po’ di tempo.

Rinviata l’introduzione del ticket da 2 euro per accedere a Fontana di Trevi a causa di alcuni ritardi. Restano invariati costi e regole, gratis per i residenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Trevi Fontana

La Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, potrebbe adottare un biglietto di ingresso di 2 euro per i turisti, mentre i residenti della città potrebbero accedere gratuitamente.

A partire da gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma comporterà il pagamento di due euro, ad eccezione dei residenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trevi Fontana

Argomenti discussi: Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Fontana di Trevi: pronti corsie e steward, ma il ticket di due euro rischia di slittare (forse a marzo); Fontana di Trevi, gli ultimi lavori: in arrivo biglietti e steward; Fontana di Trevi, via agli ultimi lavori: arrivano biglietti e steward.

Fontana di Trevi a pagamento: ecco dove si compra il biglietto e come cambiano file, orari e musei dal 1° febbraio 2026Biglietto alla Fontana di Trevi per non residenti dal 1° febbraio 2026: sito dedicato, Vivaticket e SmartPos in via della Stamperia. Tutte le novità ... romait.it

Fontana di Trevi: pronti corsie e steward, ma il ticket di due euro rischia di slittare (forse a marzo)Ultimi preparativi all'iconico monumento, dove a breve l'accesso all'area più vicina alle vasche si pagherà. «Piano esecutivo a breve» assicurano dal Campidoglio. Negozianti favorevoli: dopo il rodagg ... roma.corriere.it

Durante Fontana di Trevi si discute del rendimento di Sommer e della scelta di Chivu di confermare lo svizzero tra i pali dell'Inter - facebook.com facebook

Fontana Di Trevi, Roma x.com