Fontana di Trevi | da lunedì 2 febbraio accesso a pagamento per i visitatori

Da lunedì 2 febbraio, l’ingresso alla Fontana di Trevi diventa a pagamento. I visitatori dovranno pagare un biglietto per poter ammirare da vicino uno dei simboli più famosi di Roma. La decisione mira a regolare il flusso di turisti e a preservare il monumento. La novità interessa sia chi si ferma solo qualche minuto sia chi desidera fare fotografie più dettagliate. La gestione del sito spera così di migliorare la qualità della visita e tutelare il monumento.

A partire da lunedì 2 febbraio, cambiano le modalità di visita di uno dei simboli più celebri di Roma. La Fontana di Trevi introduce il biglietto di ingresso per turisti e non residenti, mentre resta gratuita per i residenti di Roma e della Città Metropolitana. Il costo del ticket sarà di 2 euro. Come funziona il nuovo biglietto. Il provvedimento, annunciato ufficialmente lo scorso 19 dicembre, prevede il pagamento di un biglietto per accedere al perimetro interno del monumento. Il costo è fissato a 2 euro, valido anche la prima domenica del mese. Gli orari di accesso saranno i seguenti: Lunedì e venerdì: dalle 11.

