Fondo regionale per la non autosufficienza la Regione stanzia altri 12 milioni di euro Destinati ai distretti sanitari

La Regione Umbria ha deciso di stanziare altri 12 milioni di euro per il fondo regionale dedicato alla non autosufficienza. La somma va ai distretti sanitari, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le persone con disabilità. La Giunta regionale ha approvato il piano per il triennio 2026-2028, confermando l’impegno a rafforzare i servizi sul territorio.

Le risorse verranno ripartite tra le aziende sanitarie territoriali tenendo conto dei dati della popolazione residente e dei livelli di invalidità Un ulteriore passo a sostegno delle famiglie e delle persone con disabilità. La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato per il triennio 2026-2028 l’assegnazione di 12 milioni di euro del fondo regionale per la non autosufficienza a favore delle aziende sanitarie territoriali, con vincolo di destinazione ai distretti sanitari. Le risorse, pari a 4 milioni all'anno, saranno ripartite tra le aziende sanitarie territoriali secondo i criteri previsti dalla normativa regionale, tenendo conto dei dati aggiornati della popolazione residente per distretto e dei livelli di invalidità con riconoscimento di accompagnamento, e saranno destinate al finanziamento dei servizi e degli interventi socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

