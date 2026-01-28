Fogli bianchi trafitti e agitati dal vento per ricordare anche le vittime di mafia nel Giorno della memoria

Questa mattina, in diverse città italiane, sono stati issati fogli bianchi e mossi dal vento per ricordare le vittime di mafia. I fogli, trafitti e fissati al suolo con aste di acciaio, si muovono senza sosta, ma non riescono a spiccare il volo. È una scena semplice, ma carica di significato, che ha attirato l’attenzione di passanti e partecipanti. Nessun discorso complicato o simbolismi elaborati, solo un gesto concreto per ricordare chi ha perso la vita a causa della criminalità organizzata.

Fogli bianchi, trafitti ed inchiodati al terreno con delle aste d'acciaio, che si muovono continuamente sotto la spinta del vento, ma che non possono volare. Fogli che si sono agitati, vivi nonostante la morte, nel prato del memoriale di Portella della Ginestra per tutta la giornata di ieri, 27.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Giorno Memoria Giorno della memoria, un evento con le scuole per ricordare le vittime della Shoah a Vasto Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose. Giorno della Memoria, le iniziative in programma per ricordare le vittime della Shoah Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’81° anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorno Memoria Argomenti discussi: Fogli bianchi trafitti e agitati dal vento per ricordare anche le vittime di mafia nel Giorno della memoria. Cina, proteste anti lockdown: perché i manifestanti sventolano fogli bianchiPochi megafoni, nessuno striscione, ma migliaia e migliaia di fogli bianchi. Spesso illuminati da dietro con una torcia per creare ancora più scenografia. In Cina infiammano le proteste contro la ... ilsecoloxix.it La teoria della Stufa Calda ci ricorda che gli studenti non arrivano da noi come fogli bianchi. Molti portano con sé ferite invisibili causate da esperienze passate. La tua classe potrebbe essere il primo luogo in cui imparano che studiare può essere di nu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.