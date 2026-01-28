La Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Ordine dei Giornalisti rispondono alla sentenza del Tribunale di Milano. In una nota congiunta, Carlo Bartoli e Alessandra Costante ribadiscono che non esiste diritto a diffamare. La loro presa di posizione arriva dopo la decisione giudiziaria, e sottolineano che i giornalisti devono rispettare la dignità delle persone e le regole deontologiche.

“Il verdetto – si legge – conferma che non esiste un diritto a diffamare e che pure influencer e personaggi di spicco della rete devono rispettare la legge. Conforta poi il fatto che possano finalmente essere chiamate a rispondere di diffamazione le grandi piattaforme che lucrano profitti sfruttando l’odio e il discredito online”. “Chiediamo al Parlamento – prosegue la nota – l’adozione di norme più stringenti per punire chi si traveste da giornalista nell’esercizio di attività che niente hanno a che fare con l’informazione, che è un bene primario tutelato dalla Costituzione”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Fnsi e Ordine dei Giornalisti: “Non esiste diritto a diffamare”

Dopo le polemiche di Mediaset, anche l’Ordine dei giornalisti si schiera contro Fabrizio Corona.

