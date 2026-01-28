Oggi all’Università di Torino si è tenuto un nuovo incontro tra i membri della Flotilla, mentre si avvicina la ripartenza prevista tra marzo e aprile. La spedizione continua a prepararsi, anche se ancora non ci sono date ufficiali. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse, con alcuni cambiamenti nel team e nuove strategie da mettere in atto. La tensione tra chi sostiene la causa e chi preferirebbe rallentare è palpabile.

La Flotilla da ormai diverse settimane si sta organizzando per la ripartenza, che a meno di rinvii è prevista tra marzo e aprile. La campagna di arruolamento è iniziata da tempo e le figure cercate sono numerose, ma è soprattutto la propaganda sul territorio in questa fase a giocare un ruolo cruciale. Perché non serve solamente la manovalanza gratuita alla Flotilla, che ottiene grazie ai volontari, è il consenso sul territorio a dover essere coltivato e cercato ma, soprattutto, trovato e per questo servono i volti noti, servono le facce conosciute che hanno saputo catalizzare l'attenzione in questi anni in quell'area politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki: il nuovo incontro all'Università di Torino

Approfondimenti su Greta Zaki

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Greta Zaki

Argomenti discussi: La Flotilla verso l’Iran è un vascello fantasma.

Israele paga Google per screditare la Flotilla e Greta Thunberg: l’indagine shockUn’inchiesta realizzata da Fanpage.it ha rivelato una vasta operazione di propaganda online messa in campo dal governo israeliano. Secondo l’indagine, un’agenzia legata all’esecutivo di Benjamin ... greenme.it

Perché il messaggio di Greta Thunberg su Gaza e la Flotilla è potentissimo (e fa paura pure a Trump)La Global Sumud Flotilla è riuscita a mobilitare le persone, a far scendere in piazza anche chi non aveva mai manifestato in vita sua. Ha fatto alzare la voce sulla causa palestinese. In questi giorni ... fanpage.it

continuano le assemblee della flotilla di terra a sostegno della resistenza palestinese prossimo appuntamento mercoledì 14 alle 18 in ex caserma occupata - facebook.com facebook