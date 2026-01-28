A Tampa, in Florida, un'operazione di routine si trasforma in un caso di deportazione. Heydi Sánchez, una donna di 44 anni, viene fermata dall’Ice durante un controllo e, senza troppe spiegazioni, viene portata via e rimpatriata a Cuba. La notizia fa discutere, perché si parla di un’azione mirata contro i cubani considerati “proletari”, secondo le fonti. La vicenda ha già acceso le polemiche sulla gestione delle deportazioni nello Stato.

Alcuni giorni fa Heydi Sánchez, donna di 44 anni residente a Tampa, Florida, è stata fermata dall’Ice durante un controllo di routine, prelevata dagli agenti e deportata a Cuba. La donna è stata separata con la forza dalla figlia di 17 mesi, ancora in allattamento, oggi affidata alle cure del padre, mentre Sánchez attende a L’Avana di sapere se le sarà permesso o meno dal governo statunitense di tornare in Florida. Le prospettive sono piuttosto fosche: nell’ultimo anno l’amministrazione statunitense ha deportato oltre 1.600 cubani, il doppio dell’anno precedente, colpendo non solo persone di recente arrivo ma anche individui negli Usa da venti o trent’anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Florida, ora Trump deporta anche i cubani (ma solo i proletari)

Approfondimenti su Florida Immigrazione

Si è concluso il vertice tra Trump e Zelensky in Florida, seguito dai colloqui con i leader europei, tra cui la premier Meloni.

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e negoziati, Trump ha dichiarato che Putin e Zelensky potrebbero cercare un accordo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Florida Immigrazione

Argomenti discussi: Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Minneapolis, Trump: A un certo punto l’Ice se ne andrà. Ma manda il falco dei confini Homan; L'Ice di Trump ha arrestato un bambino di 5 anni? L'accusa e la replica; Perché il Minnesota (e Minneapolis) è il centro dello scontro con Trump.

#ugdp @rugge75 qui in #Florida ho incontrato due volte @realDonaldTrump #Trump, a Mar a Lago, me lo hanno presentato due miei amici imprenditori. E' un colosso, più alto di me, molto più simpatico e ragionevole di quanto sembri in pubblico. x.com

The Epoch Times Italia. . FLORIDA, 19 gennaio – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere interessato al Premio Nobel per la Pace, affermando che la sua priorità è “salvare vite”. Parlando sulla pista di un aeroporto in Florida pri - facebook.com facebook