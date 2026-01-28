Fiva | gli ambulanti e i loro banchi tornino in centro

Mentre le strade del centro storico sono ancora vuote e le saracinesche dei negozi sono abbassate, gli ambulanti si preparano a riprendere posto. Furgoni e bancarelle si spostano velocemente, riempiendo le vie di colori e suoni. Tra il brusio delle voci e il rumore delle strutture che si montano, il mercato torna a vivere, portando movimento e vita nel cuore della città.

Mentre i centri storici dormono e le saracinesche dei negozi sono ancora abbassate, inizia il brulicare di furgoni e, tra il clangore metallico delle strutture che si montano e le voci si rincorrono da una bancarella all'altra, dove c'era vuoto e silenzio esplode il colore del mercato. "Il mercato è un caleidoscopio di voci, profumi e colori; è a suo modo una forma di "arte urbana" del commercio. Rende vivo e vivace ogni luogo ogni piazza – afferma Diego Pesenti, presidente di Fiva- Federazione italiana venditori ambulanti Confcommercio Bergamo, fresco di nomina a vicepresidente nazionale Fiva –.

