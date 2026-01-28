Fiumicino assistenza civica nelle scuole | aperta la manifestazione di interesse

Questa mattina a Fiumicino si è aperta ufficialmente la chiamata alle associazioni di volontariato. Il Comune cerca persone disponibili a svolgere attività di assistenza civica nelle scuole del territorio. La polizia locale ha avviato una manifestazione di interesse per trovare volontari disposti a collaborare con le istituzioni scolastiche comunali. La scelta mira a rafforzare il supporto nelle scuole e garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Fiumicino ha avviato una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni di volontariato disponibili a svolgere, in convenzione, attività di assistenza civica presso le scuole comunali del territorio. L’iniziativa è finalizzata a garantire informazioni e supporto all’utenza negli orari di entrata e uscita degli alunni, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’organizzazione dei flussi in prossimità degli edifici scolastici. Il servizio sarà attivo fino al termine dell’anno scolastico 20252026. Come precisato dall’amministrazione, l’attività di volontariato ha l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, affiancando il lavoro quotidiano del Corpo di Polizia Locale senza in alcun modo sostituirlo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Assistenza Fiumicino Capitale Italiana del Mare 2026: prorogata la manifestazione d’interesse Il Comune di Fiumicino ha annunciato la proroga della manifestazione di interesse per la candidatura a Capitale italiana del mare 2026. Così l'educazione civica contrasta la violenza di genere: i risultati nelle scuole Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sanitelgest Point Prato – Assistenza Sanitaria, Personale Qualificato e Servizi Innovativi per Strutture e Famiglie Sanitelgest Point Prato – Assistenza Sanitaria, Personale Qualificato e Servizi Innovativi per Strutture e Famiglie Indice Introduzione al Sanitelgest - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.