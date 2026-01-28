Fitness Suite al fianco dei giovani di Ladispoli | corso gratuito per istruttore di sala pesi

Fitness Suite apre le porte a giovani di Ladispoli con un corso gratuito per diventare istruttori di sala pesi. L’obiettivo è offrire un’opportunità concreta ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, dando loro la possibilità di entrare nel mondo del fitness e di trovare un’occupazione. La palestra si mette in gioco, dimostrando attenzione verso il territorio e i giovani.

Ladispoli, 28 gennaio 2026 – Fitness Suite conferma il proprio impegno concreto verso il territorio e la comunità di Ladispoli promuovendo un corso gratuito per istruttore di sala pesi, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ladispoli e in collaborazione con ASI, prevede 5 posti totalmente gratuiti riservati a giovani in difficoltà economica o sociale, selezionati dai Servizi Sociali comunali. Attraverso questo progetto, Fitness Suite non offre solo formazione sportiva, ma crea opportunità reali di crescita professionale e inserimento lavorativo, mettendo a disposizione competenze, strutture e know-how maturati nel settore fitness.

