Due influencer con oltre 90 mila follower sono finite nel mirino dell’Agenzia delle Entrate. I loro ricavi, stimati in circa 800 mila euro negli ultimi cinque anni, non risultano ancora dichiarati. Entrambe sono note nel settore e i loro contenuti attirano molta attenzione, tanto da generare entrate considerevoli. Ora gli investigatori stanno verificando se abbiano rispettato gli obblighi fiscali.

di Antonia Casini In due hanno oltre 90mila follower: sono conosciute nel settore e i loro contenuti sono richiesti, tanto da aver ricavato 800mila euro "non dichiarati" negli ultimi 5 anni, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Ora dovranno restituire al fisco almeno 400-450mila euro, la cifra sarà stabilita dall’Agenzia delle Entrate. È il risultato di due attività ispettive di natura fiscale - la contestazione è soltanto amministrativa non penale in quest’ultimo caso le cifre dovrebbero essere superiori - dei finanzieri del Comando provinciale di Pisa. Nel mirino, due donne: una 30enne pisana e una 46enne di origini bulgare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fisco: influencer nel mirino: "Ricavi da 800mila euro su Only fans e altri siti"

La Guardia di finanza di Pisa ha avviato un’operazione per verificare i ricavi di influencer sconosciute all’erario, contestando circa 800mila euro di entrate non dichiarate.

Due influencer italiane sono finite nel mirino della Guardia di Finanza per aver guadagnato oltre 250 mila euro su OnlyFans senza dichiararli.

